В Перми с высоты упал 33-летний мужчина

СЕГОДНЯ 08:53 2019-09-01T08:53:44+03:00

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В Кировском районе Перми произошло ЧП. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что в Перми с высоты второго этажа упал 33-летний мужчина.

Пермяк остался жив, но получил серьезные травмы. Очевидцы вызвали сотрудников «скорой помощи». Врачи отправили пострадавшего в больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми с высоты упал 32-летний мужчина. Источник близкий к ситуации сообщил, что в Кировском районе Перми произошло ЧП. Молодой мужчина упал из окна 2 этажа. Трагедия произошла днем в воскресенье, 4 августа, на улице Байкальской. Молодой мужчина выпал из окна 2 этажа. Очевидцы вызвали «скорую помощь». При падении 32-летний мужчина получил сочетанную травму головы. Медики экстренно доставили его в городскую клиническую больницу им. Гринберга.

ИСТОЧНИК KP.RU