«Помогите установить личность». Волонтеры просят опознать мужчину, попавшего в больницу в Перми

СЕГОДНЯ 08:20 2019-09-01T08:20:29+03:00

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На прошлой неделе в больницу в Перми доставили неизвестного мужчину в тяжелом состоянии. Личность больного установить не удалось. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» обратились за помощью к жителям Перми.

В медучреждение мужчину доставили 24 августа.

Приметы: на вид ему около 60 лет, роколо 180 см. полного телосложения, волосы темно-русые.

Был одет: черная ветровка, темно-синяя футболка, черные брюки, коричневые ботинки, черная кепка.

Если вы знаете этого мужчину, позвоните по телефонам: 89922170969, 88007005452

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье полиция вывела из леса 78-летнюю пенсионерку. Родственники 78-летней пенсионерки обратились в полицию с заявлением о пропаже. Они всей семьей отправились за грибами в, казалось бы, знакомый лес, но спустя некоторое время дочь, сын и его жена заметили, что пенсионерка пропала. Самостоятельные поиски ничего не дали.

ИСТОЧНИК KP.RU