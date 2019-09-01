«Размотало по всей дороге». На трассе в Прикамье произошло страшное ДТП

СЕГОДНЯ 08:01 2019-09-01T08:02:37+03:00

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В субботу, 31 августа, в 22:15 на трассе в Прикамье произошло ДТП. На дороге Пермь-Усть-Качка столкнулись две лекговушки.

По предварительной информации, 70-летний водитель «Хендэ IX35» разворачивался и не предоставил преимущество автомобилю ВАЗ-2114, который ехал по «встречке».

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, в аварии пострадали 6 человек, в том числе оба водителя. Все пострадавших с травмами отправили в больницу.

chp_59 Размотало по все дороге . На трассе в Прикамье произошло страшное ДТП

От удара отечественную легковушку размотало по дороге.

По факту ДТП проводится проверка устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В полиции сообщили, что возбуждено административное расследование.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе Пермь - Екатеринбург бензовоз врезался в автомобиль «Соболь». В субботу, 31 августа, около 16.00 автомобиль «Соболь» столкнулся с бензовозом на 91-м километре автотрассы Пермь - Екатеринбург. Водитель микроавтобуса-фургона в результате столкновения погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU