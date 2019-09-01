СЕГОДНЯ 07:38 2019-09-01T08:23:49+03:00

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В Перми автобус маршрута №32 застрял в лесу. Об этом сообщили сами пассажиры в социальных сетях.

Обычный маршрут автобуса следует через Соликамский тракт, но в субботу, 31 августа, на железнодорожном переезде сошел с рельс грузовой поезд, поэтому рейсовый автобус отправили в объезд. Объехать участок можно только через лес.

chp_59 В Перми пассажирский автобус поехал в объезд и застрял в лесу

По размытой дождями лесной дороге автобус с пассажирами блуждал около часа и, наконец, застрял. Дальше автобус ехать не смог, и пассажирам пришлось выбираться своими силами.

Очевидцы рассказывают, что все шли пешком по лесной чаще и грязи. Среди пассажиров были и 80-летние старики.

Напомним, ранее мы писали о том, что водителя вахтового автобуса осудили за смертельное ДТП в Прикамье. Ему придется провести полтора года колонии-поселении

ИСТОЧНИК KP.RU