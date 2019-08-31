«Спускалась из окна по простыням». В Перми 91-летняя пенсионерка упала с 3 этажа

СЕГОДНЯ 14:35 2019-08-31T14:35:56+03:00

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Стали известны некоторые подробности чрезвычайного происшествия, случившегося в многоквартирном доме на улице Солдатова, 28. Утром жильцы этого дома сообщили по тревожному телефону, что из окна квартиры на третьем этаже выпала женщина.

Приехавшим на вызов врачам «скорой помощи» пришлось вызвать спасателей: прежде чем осмотреть пострадавшую, ее потребовалось снять с козырька подъезда, на который она упала.

Когда спасатели эвакуировали пенсионерку вниз, выяснилось, что пострадала 91-летняя пенсионерка. Она по каким-то причинам хотела спуститься вниз из окна квартиры на 3 этаже по простыням, но не удержалась и сорвалась. К счастью, козырек подъезда смягчил падение.

Пострадавшую доставили в Пермскую краевую клиническую больницу. В полиции сообщили, что обстоятельства этого ЧП сейчас выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU