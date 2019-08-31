"До "скорой" несли на носилках". В Перми 8-летняя девочка разбилась, упав с качелей

СЕГОДНЯ 14:00 2019-08-31T15:39:21+03:00

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В пятницу вечером из детского садика, расположенного в Перми, в Закамске, в экстренные службы позвонили и сообщили о том, что получила серьезную травму 8-летняя девочка, которая упала с качелей. Произошло это около половины девятого вечера.

- Девочка упала с качелей, на которых качалась во дворе дома на улице Охотников, - сообщил источник в правоохранительных органах. – Сообщение об этом происшествии поступило 30 августа в 20.35. На место прибыла бригада скорой помощи. Медики осмотрели пострадавшую и в тяжелом состоянии увезли в детскую краевую клиническую больницу. До машины скорой помощи ее пришлось нести на носилках. Сотрудники правоохранительных органов будут выяснять обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU