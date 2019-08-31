«Не выходил на связь 3 дня». В Перми работника автосалона нашли мертвым на крыше офиса

СЕГОДНЯ 11:39 2019-08-31T11:39:48+03:00

Его тело случайно заметили на козырьке пристроя к зданию

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В одном из пермских автосалонов-дилеров, расположенном на улице Героев Хасана, обыскались сотрудника. Три дня до него не могли дозвониться.

Наконец, совершенно случайно кто-то заметил, что на козырьке пристроя к зданию, на уровне примерно 3 этажа, лежит тело человека.

Вызванные медики бригады скорой помощи констатировали, что бессильны что-либо сделать. Одетый в фирменную одежду мужчина был уже мертв. Как сообщил источник в правоохранительных органах, сотрудники автосалона опознали в умершем того самого работника, который три дня не выходил на связь.

Для того, чтобы снять тело с высоты, вызвали спасателей. Те эвакуировали его на асфальт и передали полицейским. Следователям предстоит определить обстоятельства и причины гибели сотрудника автосалона.

ИСТОЧНИК KP.RU