2019-08-31T10:43:09+03:00
Общество

«Из него сделали монстра!» Мать осужденного за убийство 6-летней падчерицы пермяка хочет обжаловать приговор

Ее сына приговорили к пожизненному сроку
Андрей МАТЛИН
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Психиатры признали Дмитрия Кима вменяемым.Психиатры признали Дмитрия Кима вменяемым.Фото: Василий Вахрин
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В краевом суде зачитали приговор 34-летнему пермяку Дмитрию Киму. Год назад, 31 августа, он с особой жестокостью в течение почти двух часов убивал беспомощную 6-летнюю Дашу – свою падчерицу. Все это с ужасом наблюдала ее 9-летняя сестренка.

- Наносил побои руками и ногами, прыгал на девочке, - зачитывал приговор судья.

Он отметил смягчающее обстоятельство: отчим убитой девочки написал явку с повинной. С его работы, куда он устроился газоэлектросварщиком, - в тот роковой день он оформил больничный – прислали положительную характеристику.

Тем не менее, окончательный вердикт судьи был такой – пожизненное заключение в колонии особого режима. Находясь там, осужденный должен будет заработать и выплатить 5 миллионов рублей родному отцу убитой девочки.

- Из моего сына сделали монстра! – прорыдала его мать. – Зачем он тогда сотрудничал со следствием, во всем признался? Мы обязательно будем обжаловать приговор!

Сожительница Дмитрия, мама убитой Даши, заявила на суде, что хотела бы жениться на нем.

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Также он должен выплатить 5 миллионов отцу убитой девочки (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

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