«Осень встретит нас морозом». В МЧС предупредили жителей Прикамья о заморозках в первую ночь осени

СЕГОДНЯ 10:15 2019-08-31T10:16:46+03:00

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Что и говорить, концовка лета выдалась прохладной. А вот осень и вовсе может встретить морозом.

- В ночь на 1 сентября в Прикамье ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов, - предупредили в ГУ МЧС по Пермскому краю со ссылкой на прогнозы метеорологов. – Днем воздух может прогреться в пределах от 8 до 13 градусов.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями водителей призывают быть осторожными на дорогах.

Впрочем, синоптики рассчитывают, что уже в середине следующей недели может начаться потепление, и сентябрь в целом будет сухой и теплый. Как уже писала «Комсомольская правда», в период с 6 по 10 сентября столбик термометра может подняться до 20 градусов. И все это благодаря теплому циклону, который может к нам прийти.

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ИСТОЧНИК KP.RU