"Решили спасти пермский баскетбол". Из бюджета Перми "Парме" все же дадут 20 миллионов

СЕГОДНЯ 08:01 2019-08-31T08:01:38+03:00

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На пленарном заседании Пермской городской Думы депутаты утвердили перераспределение сэкономленных средств бюджета города в размере 500 миллионов рублей. Они будут направлены на расселение аварийного жилья – тут выделят дополнительно около 15 миллионов рублей. На текущие муниципальные услуги и работы, благоустройство города и строительство трех дорожных объектов в 2020 году направят «плюсом» 54 миллиона рублей. Из бюджета будет выделено 35 миллиона рублей на подготовку к празднованию Нового года. В частности, решено закупить новую елку на эспланаду. Депутатский корпус поддержал увеличение субсидии и баскетбольному клубу «Парма» – клуб получит около 20 миллионов рублей. Также выделены деньги на единовременную денежную выплату многодетным семьям взамен предоставления земельного участка в объеме 5,8 миллиона рублей. Размер выплаты определен в 250 тысяч рублей.

- Предложенный администрацией проект изменений бюджета вызвал неоднозначную реакцию у депутатов, - прокомментировал председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин. - Например, много вопросов возникло по субсидии баскетбольному клубу «Парма». Однако если мы хотим создать условия для развития спорта, продвигать здоровый образ жизни, то обязаны сохранить культурные традиции города, в том числе и баскетбол.

ИСТОЧНИК KP.RU