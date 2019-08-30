Пермяка с татуировкой змеи, которого искали две недели, нашли погибшим

30 Авг. 19:12 2019-08-30T19:12:53+03:00

14 августа мужчина ушел рыбачить на реку Чусовую, но домой не вернулся

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- Найден, погиб. Соболезнования родным и близким. Просьба снять репосты, - такое сообщение появилось 30 августа на странице группы ВКонтакте «Поисковый отряд им. Ирины Бухановой».

Пермские волонтеры, напомним, объявляли в розыск пропавшего 14 августа 45-летнего мужчину, который ушел рыбачить на реку Чусовую, но домой так и не вернулся. Пропавший рыбак нуждался в медицинской помощи. В качестве особых примет родственники указали, что на правой руке у мужчины была татуировка змеи.

Чуть позже возле переправы в микрорайоне Голованого была найдена пустая лодка, принадлежащая мужчине. Поисковики тогда обращались к водителям, проезжавшим мимо этого места, с просьбой проверить видеорегистраторы, не оказалась ли на них запечатлена важная информация относительно рыбака.

Спустя две с лишним недели тело мужчины нашли и опознали по татуировке.

ИСТОЧНИК KP.RU