2019-08-30T18:16:04+03:00
Происшествия

В Перми будут судить мошенников, которые несколько раз перепродали чужую квартиру

Для этого они изготовили поддельный паспорт
Алена ОВЧИННИКОВА
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Дело будет слушаться в Ленинском суде Перми.Дело будет слушаться в Ленинском суде Перми.Фото: архив "КП"
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В Перми будут судить двух мужчин и одну женщину, которых обвиняют в «Мошенничестве, совершенном в особо крупном размере». Криминальная троица несколько раз перепродала квартиру пенсионерки, которая жила в неприватизированной квартире.

«Обвиняемые располагали сведениями о неприватизированной квартире в Мотовилихинском районе Перми, в которой проживала пожилая женщина, - сообщили в пресс-службе пермской краевой прокуратуры. - И решили завладеть недвижимостью. Для этого они изготовили поддельный паспорт и, представляя соучастницу преступления хозяйкой квартиры, приватизировали ее.

Далее черные риелторы оформили право собственности и по поддельным документам несколько раз перепродали жилье.

В результате преступных действий обвиняемых ущерб на сумму три миллиона рублей был причинен администрации Мотовилихинского района. Сейчас дело передано в суд, а на имущество обвиняемых наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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