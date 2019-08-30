В Перми будут судить мошенников, которые несколько раз перепродали чужую квартиру
В Перми будут судить двух мужчин и одну женщину, которых обвиняют в «Мошенничестве, совершенном в особо крупном размере». Криминальная троица несколько раз перепродала квартиру пенсионерки, которая жила в неприватизированной квартире.
«Обвиняемые располагали сведениями о неприватизированной квартире в Мотовилихинском районе Перми, в которой проживала пожилая женщина, - сообщили в пресс-службе пермской краевой прокуратуры. - И решили завладеть недвижимостью. Для этого они изготовили поддельный паспорт и, представляя соучастницу преступления хозяйкой квартиры, приватизировали ее.
Далее черные риелторы оформили право собственности и по поддельным документам несколько раз перепродали жилье.
В результате преступных действий обвиняемых ущерб на сумму три миллиона рублей был причинен администрации Мотовилихинского района. Сейчас дело передано в суд, а на имущество обвиняемых наложен арест.
ИСТОЧНИК KP.RU