2019-08-30T18:31:49+03:00
Звезды

В Перми определились с местом новой сцены театра оперы и балета

В нем будут два больших зала на 1300 и 800 мест
Алена ОВЧИННИКОВА
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К ноябрю текущего года уже будет готов эскиз нового театра.К ноябрю текущего года уже будет готов эскиз нового театра.Фото: архив "КП"
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На встрече с труппой театра оперы и балета глава региона рассказал о строительстве новой сцены для театра.

- Месторасположение новой сцены уже известно. Театр будет находиться рядом со сквером Татищева. Один фасад будет выходить на улицу Ленина, другой – на Каму, - рассказал Максим Решетников.

В новом театре запланированы два больших зрительных зала — на 1300 и 800 зрительских мест. Сцены будут абсолютно идентичными, чтобы можно было репетировать максимально долго в малом зале, пока в большом идут репертуарные спектакли. Малый зал будет концертным. В новом театре разместятся три балетных класса, хоровой класс и классы для индивидуальных занятий.

Ожидается, что к ноябрю эскиз нового театра будет готов.

В новом 148-м сезоне театралов ждут разнообразные события, два из них – международные. Это конкурс артистов балета «Арабеск», он пройдет в апреле-мае, и Дягилевский фестиваль, запланированный на июнь 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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