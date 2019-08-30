Информация о стрельбе в центре Перми оказалась фейком

СЕГОДНЯ 15:55 2019-08-30T17:04:01+03:00

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Вечером в пятницу, 30 августа, в Instagram chp_59 сообщили о том, что в центре Перми мужчина устроил стрельбу по прохожим. На фото пермяк стоит на балконе многоквартирного жилого дома с ружьем в руках и прицеливается.

- Это происходит на улице Екатерининская, - сообщает подписчик.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что личность мужчины установлена. В руках он держит игрушку сына.

- Я купил ее в подарок, но у меня плохое зрение, и я решил проверить эту игрушечную винтовку при дневном свете, - объяснил он свой поступок полицейским.

Они провели с пермяком профилактическую беседу.

Ранее мы рассказывали о том, что в соцсетях появился ролик, где видно, как на балконе многоэтажного здания стоят два парня. Один из них спускает с балкона девушку, которая висит, держа его за руку. Поболтав в воздухе ногами, она с трудом забирается обратно на балкон. После размещения видео пользователи сетей призвали наказать родителей, которые плохо смотрят за своими детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU