Стали известны подробности о смертельном ДТП под Кунгуром

СЕГОДНЯ 14:59 2019-08-30T15:19:09+03:00

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В Пермском крае на трассе Пермь-Екатеринбург произошло ДТП. Иномарка столкнулась с пассажирским автобусом. В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали подробности аварии на трассе в Прикамье.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Кио Рио», 60-летняя женщина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с рейсовым автобусом. В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончалась на месте.

Пассажиры в автобусе не пострадали. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства автоаварии выясняются.

От столкновения иномарку смяло, как консервную банку. У автобуса разбилось лобовое стекло.

Из-за аварии на дороге в сторону Кунгура скопилась огромная пробка.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье столкнулись два большегруза. В Пермском крае днем 29 августа столкнулись автомобиль «МАЗ» и «Газель». Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла в Соликамске.

ИСТОЧНИК KP.RU