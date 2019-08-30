2019-08-30T15:19:09+03:00
Происшествия

Стали известны подробности о смертельном ДТП под Кунгуром

Иномарка столкнулась с пассажирским автобусом
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: instagram @chp_59Фото: instagram @chp_59
Изменить размер текста:

В Пермском крае на трассе Пермь-Екатеринбург произошло ДТП. Иномарка столкнулась с пассажирским автобусом. В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали подробности аварии на трассе в Прикамье.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Кио Рио», 60-летняя женщина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с рейсовым автобусом. В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончалась на месте.

Пассажиры в автобусе не пострадали. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства автоаварии выясняются.

От столкновения иномарку смяло, как консервную банку. У автобуса разбилось лобовое стекло.

Из-за аварии на дороге в сторону Кунгура скопилась огромная пробка.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье столкнулись два большегруза. В Пермском крае днем 29 августа столкнулись автомобиль «МАЗ» и «Газель». Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла в Соликамске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми будут судить мошенников, которые несколько раз перепродали чужую квартиру
Водителя вахтового автобуса осудили за смертельное ДТП в Прикамье
В Перми определились с местом новой сцены театра оперы и балета
Информация о стрельбе в центре Перми оказалась фейком
Выставку «Сокровища музеев России» за первые 10 дней посетили 110 тысяч пермяков
В районе Камской ГЭС из воды достали тело мужчины
В Прикамье подросток запрыгнул на спину полицейскому
Пермяки назвали сына в честь полководца Георгия Жукова
В Перми автобус с пассажирами попал в ДТП
Пермский наркодилер ходил на сделки с 4-летним сыном и прятал товар в носке
В Перми автобус сбил 47-летнюю женщину
ВТБ запустил виртуального помощника в мобильном приложении
Пермские коммерческие потребители задолжали за тепло более 50 млн рублей
В Перми изменится движение автобуса №60
«musicAeterna» прокомментировали скандал вокруг «Дягилевского фестиваля»
Партнерство частных и государственных банков - взаимовыгодно