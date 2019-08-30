В районе Камской ГЭС из воды достали тело мужчины
В Орджоникидзевском районе Перми на поверхности воды обнаружили тело мужчины. Источник, близкий к ситуации, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды», что погибшего нашли в Каме в районе шлюзов Камской ГЭС.
С помощью специального крана тело мужчины подняли из воды на площадку. Погибшего передали сотрудникам правоохранительных органов.
Напомним, ранее мы писали о том, что в микрорайоне Южный в Свердловском районе Перми нашли человеческие останки. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что во время поисковой операции по спасению пропавшего грибника, в районе реки Егошиха был найден человеческий скелет. Тело погрузили на квадроцикл и передали представителям правоохранительных органов. На данный момент проводится следственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначено несколько судебно-медицинских экспертиз.
ИСТОЧНИК KP.RU