2019-08-30T13:52:40+03:00
Общество

Пермяки назвали сына в честь полководца Георгия Жукова

Имя мальчику выбрали еще 12 лет назад
Екатерина ГАСПЕР
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Фото из личного архива семьи ЖуковыхФото из личного архива семьи Жуковых
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В ЗАГСе Орджоникидзевского района Перми зарегистрировали мальчика, которого назвали Георгий Жуков. Имя выдающегося полководца, маршала Советского Союза родители выбрали не случайно.

Георгий – долгожданный сын. В семье Юлии и Николая Жуковых растут две дочки – 12-летняя Маша и 4-летняя Аня. Еще в первую беременность отец Николая очень ждал мальчика. Дедушку звали Юрий, при крещении Георгий, его не стало 8 лет назад, и внука он не дождался. Поэтому с именем для будущего сына супруги определились уже давно, в честь дедушки.

- Это была одна причина. А вторая – мы считаем, что имя влияет на судьбу человека, - рассказывает мама Юлия. – И хотим, чтобы наш сын вырос таким же сильным и мужественным человеком, как его прославленный тезка, чтобы многого добился в жизни.

Как только малыш появился на свет, родители поняли, что с именем не прогадали. Маленький Георгий родился настоящим богатырем – крупный, почти 4 килограмма.

Юлия Жукова ведет активную общественную деятельность, она член городского Молодежного парламента и председатель Совета молодежи НПО «Искра». Во время беременности она не отходила от дел и выступала на многих политических мероприятиях. Поэтому в семье про Георгия так и говорят: «С животика в политике, маленький депутат растет!»

Старшие сестры с нетерпением ждали братика и теперь помогают маме за ним ухаживать. Они ласково называют его Жорик. А родители любят употреблять полное имя - оно у него такое звучное.

Папа Николай очень счастлив и до сих пор не может поверить тому, что у него есть сын. Семья живет в частном доме, и до этого момента Николай был единственным мужчиной в семье, ждал появления помощника и преемника – у него свой бизнес.

- Сейчас мы стараемся пересматривать методы воспитания, - делится мама Юлия. - Все-таки растить дочек – это одно, а к мальчику нужен другой подход. Важно с детства заложить в нем правильные качества настоящего мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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