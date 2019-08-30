2019-08-30T13:51:59+03:00
Происшествия

В Перми автобус с пассажирами попал в ДТП

Авария произошла недалеко от Кукуштана [Видео]
Лилия Абибулаева
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Фото: скриншот с видео в ЧП БерезникиФото: скриншот с видео в ЧП Березники
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На трассе Пермь - Екатеринбург в Пермском крае произошла авария. Столкнулись пассажирский автобус и иномарка. Жители Пермского края сообщили об этом в социальных сетях.

Автомобилисты засняли последствия аварии на видео. На ролике видно, что от удара автобус отбросило на встречную полосу.

В Перми автобус с пассажирами попал в ДТП.

О пострадавших не сообщается. На видео видно, что пассажиры самостоятельно выходят из салона.

Из-за аварии в сторону Кунгура скопилась огромная пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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