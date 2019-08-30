В Перми автобус с пассажирами попал в ДТП
Авария произошла недалеко от Кукуштана [Видео]
Фото: скриншот с видео в ЧП Березники
Изменить размер текста:
На трассе Пермь - Екатеринбург в Пермском крае произошла авария. Столкнулись пассажирский автобус и иномарка. Жители Пермского края сообщили об этом в социальных сетях.
Автомобилисты засняли последствия аварии на видео. На ролике видно, что от удара автобус отбросило на встречную полосу.
В Перми автобус с пассажирами попал в ДТП.
О пострадавших не сообщается. На видео видно, что пассажиры самостоятельно выходят из салона.
Из-за аварии в сторону Кунгура скопилась огромная пробка.
ИСТОЧНИК KP.RU