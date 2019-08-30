2019-08-30T13:16:13+03:00
Происшествия

Пермский наркодилер ходил на сделки с 4-летним сыном и прятал товар в носке

Злоумышленника задержали сотрудники полиции
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Пермские оперативники задержали 35-летнего мужчину. Вместе с ним был маленький мальчик, оказалось, что это сын злоумышленника, которого он всегда берет с собой.

Мужчину задержали недалеко от железнодорожного переезда в поселке Новые Ляды по подозрению в распространении наркотиков. За несколько минут до задержания дилер забрал 400 грамм гашиша и спрятал его в носок.

Вместе с дилером оперативники обнаружили 4-летнего мальчика - сына злоумышленника. Как оказалось, мать ребенка отбывает наказание за сбыт наркотических веществ.

Дилера отвезли в отделение полиции. Ему грозит до 20 лет строгого режима. Малыша отдали бабушке.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье задержали женщину, которая перевозила наркотики в волосах. Оперативникам поступила информация о том, что 34-летняя жительница Чусового незаконно провозит в город и распространяет наркотики. На трассе Полазна-Чусовой полицейские задержали машину женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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