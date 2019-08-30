2019-08-30T12:19:15+03:00
Общество

Пермские коммерческие потребители задолжали за тепло более 50 млн рублей

Все должники будут отключены от энергоресурса до полного погашения долга
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Задолженность потребителей–коммерческих структур – перед Пермским филиалом «Т Плюс» ООО «Пермская сетевая компания» за январь-июль 2019 года составляет 53,6 млн рублей. Обязательства по оплате теплоресурсов не выполнили более 360 организаций. Суммы долгов варьируются от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов рублей.

В Перми «черный список» коммерческих должников возглавляют ОАО «Уралгидросталь» с долгом 2,82 млн рублей и ООО «Сетевая компания №7», задолжавшая 2,72 млн рублей. В антирейтинге также ООО «Спецстрой-ДТА» – 1,94 млн рублей и АНО «Спортивно-оздоровительный центр «Энергия» – 1,4 млн рублей. Все организации ведут производственную деятельность, однако игнорируют обязательную оплату услуг теплоснабжения.

Зачастую предприниматели-должники по несколько месяцев не оплачивают тепловую энергию. В, результате после вынесения предупреждений, теплоэнергетики ограничивают должникам подачу энергоресурса. Отключения производятся в полном соответствии с законодательством, согласно которыми подача тепла может быть ограничена при неоплате в течение двух месяцев. В случае введения ограничений, кроме погашения долга, потребителям также придется возместить стоимость работ по отключению энергоресурса и подключению к системе теплоснабжения.

С начала года в Пермском крае подача теплоресурса уже была ограничена для 100 коммерческих потребителей, общий долг которых составил 27 млн рублей. В преддверии отопительного сезона эта мера будет применяться максимально широко. «Многие коммерческие должники надеются, что успеют рассчитаться по договорным обязательствам до начала зимы. Подчеркну, что осенью внимание теплоэнергетиков будет сосредоточено на подключении к теплу жилого фонда и социальных объектов. Поэтому у должников могут возникнуть проблемы при входе в зиму — по собственной вине они останутся без тепла. Поэтому сейчас им предоставлен последний шанс решить вопрос в конструктивном русле и погасить свои долги перед поставщиком тепла», — подчеркивает директор Пермского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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