2019-08-30T11:43:41+03:00
Общество

Партнерство частных и государственных банков - взаимовыгодно

У Фора Банк появился удобный сервис по пополнению счетов и банковских карт для своих клиентов
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--Фото: Анастасия Осипова
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Партнерство региональных банков с крупными финансовыми учреждениями федерального уровня позволяет их клиентам получить доступ к лучшим финансовым сервисам. Ранее это касалось объединения сетей банкоматов и терминалов самообслуживания, когда клиент одного банка мог снять наличные в банкомате банка-партнера, не платя при этом комиссию.

Но сейчас активно развивается интернет-банкинг, мобильные приложения и онлайн-сервисы переводов средств между счетами в разных банках. На днях подобное партнерское соглашение заключили между собой Фора-Банк и Сбербанк. Теперь клиенты Фора-Банка могут бесплатно перевести средства на карту «Все включено» или счет с карт Сбербанка.

Развитие сервисов дистанционного обслуживания банковских карт позволило картам Фора-Банка стать не только выгодными, но и удобными в использовании. А клиенты банка получили популярный и востребованный сервис. Ведь платежных терминалов и банкоматов у Сбербанка насчитывается более 75 тысяч по всей России.

Перевод возможен по номеру карты или номеру счета. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно в разделе «Платежи и переводы» ввести в поиск слово «ФОРАБАНК», ввести номер счета или номер карты Фора-Банка и осуществить перевод.

Подробности можно узнать на сайте банка https://www.forabank.ru/landings/popolnenie-kart/

ИСТОЧНИК KP.RU

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