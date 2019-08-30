Работники нефтегазовой отрасли отмечают профессиональный праздник

СЕГОДНЯ 11:11 2019-08-30T11:11:23+03:00

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В первое воскресенье сентября свой профессиональный праздник отмечают представители нефтегазовой отрасли. В Прикамье это несколько десятков тысяч человек. Они работают на месторождениях, установках, станциях, на обслуживании трубопроводов, благодаря их профессионализму, мастерству, грамотному подходу к делу решаются задачи по обеспечению топливом и теплом, по выпуску востребованной продукции, по разработке внедрению современных технологий, меняющих нашу жизнь. Накануне Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности принято подводить промежуточные итоги работы.

Сергей АНДРОНОВ, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»:

- Для предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» восемь месяцев этого года ознаменованы значимыми результатами, трудовыми, и не только, достижениями. Мы провели реконструкцию установки АВТ-5, сделали этот объект более энергоэффективным.

Построили новую электрообессоливающую установку, благодаря которой увеличатся объемы перерабатываемой нефти. Нам есть чем гордиться. Несколько лет как мы вышли на уникальную для отрасли глубину переработки нефти, внедряем современные технологии управления производством, проводим цифровизацию, задавая новые ориентиры и новый темп в развитии нефтепереработки. Качественное экологичное топливо, высокий уровень безопасности на производстве, социальная ответственность – все это наш «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», и все это достижения нашего большого коллектива, команды настоящих профессионалов. От всей души поздравляю с праздником заводчан, а также коллег, с которыми мы сотрудничаем, работаем и вместе решаем общие задачи.

В преддверии профессионального праздника Пермский нефтеперерабтывающий завод принимал участников международного конкурса профмастерства. На соревнования приехали сотрудники со всех нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических предприятий ЛУКОЙЛа. Пермяки блестяще справились с организацией, а также завоевали россыпь наград: стали призерами в пяти номинациях, доказав свое лидерство и любовь к профессии.

В конце августа, как подарок к профессиональному празднику, пришла еще одна хорошая новость. Президент России подписал Указ, в котором отметил трудовые заслуги сотрудников «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» и их личный вклад в развитие отрасли. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден Сергей Сибирцев, много лет проработавший на установке 24-9 старшим оператором.

Владимир Попков, механик производства глубокой переработки нефти, удостоен почётного звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ».

ИСТОЧНИК KP.RU