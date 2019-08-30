"Это ужас какой-то". В Перми скорбят по погибшему 23-летнему парню, которого искали 10 дней

СЕГОДНЯ 11:09 2019-08-30T11:09:53+03:00

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23-летний Николай ушел из дома 18 августа, и до вчерашнего дня о его судьбе ничего не было известно. Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой сообщили, что молодого человека нашли погибшим.

В социальных сетях скорбят по погибшему Николаю.

- Соболезнования родным, такой молоденький, жаль.

- Соболезнования родным и близким.

- Жалко молодых, жить и жить бы.

- Страшно за своих детей.... Царствие небесное молодому человеку...

О причине смерти молодого человека ничего не сообщают.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье полиция вывела из леса 78-летнюю пенсионерку. Родственники 78-летней пенсионерки обратились в полицию с заявлением о пропаже. Они всей семьей отправились за грибами в, казалось бы, знакомый лес, но спустя некоторое время дочь, сын и его жена заметили, что пенсионерка пропала. Самостоятельные поиски ничего не дали. Женщина ушла слишком далеко. К поискам подключились сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU