"Это ужас какой-то". В Перми скорбят по погибшему 23-летнему парню, которого искали 10 дней
23-летний Николай ушел из дома 18 августа, и до вчерашнего дня о его судьбе ничего не было известно. Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой сообщили, что молодого человека нашли погибшим.
В социальных сетях скорбят по погибшему Николаю.
- Соболезнования родным, такой молоденький, жаль.
- Соболезнования родным и близким.
- Жалко молодых, жить и жить бы.
- Страшно за своих детей.... Царствие небесное молодому человеку...
О причине смерти молодого человека ничего не сообщают.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье полиция вывела из леса 78-летнюю пенсионерку. Родственники 78-летней пенсионерки обратились в полицию с заявлением о пропаже. Они всей семьей отправились за грибами в, казалось бы, знакомый лес, но спустя некоторое время дочь, сын и его жена заметили, что пенсионерка пропала. Самостоятельные поиски ничего не дали. Женщина ушла слишком далеко. К поискам подключились сотрудники полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU