Пермский музей современного искусства возглавит Наиля Аллахвердиева
Наиля Аллахвердиева много лет является арт-директором музея «PERMM» лауреат премии Сергея Курехина, создатель фестиваля «Длинные истории Перми», куратор паблик-арт программой «PERMM». Вера Никольская, которая руководит музеем сейчас, останется работать в сфере культуры.
Кроме того, в музее сменится управленческая модель. Руководитель будет совмещать административные и художественные задачи. По мнению руководства, именно эта модель поможет более эффективно управлять музеем и воплощать в жизнь художественную стратегию "PERMM"
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на Дне Рождения реки выступят люди реки. В амфитеатре на набережной Камы пройдет необычное мероприятие - День рождение реки. Звуковое пространство Камы будут создавать «Люди реки». Ощутить себя частью племени можно будет 8 сентября с 13:00 до 23:00.
ИСТОЧНИК KP.RU