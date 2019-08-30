Пермский музей современного искусства возглавит Наиля Аллахвердиева

СЕГОДНЯ 10:49 2019-08-30T10:49:40+03:00

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Наиля Аллахвердиева много лет является арт-директором музея «PERMM» лауреат премии Сергея Курехина, создатель фестиваля «Длинные истории Перми», куратор паблик-арт программой «PERMM». Вера Никольская, которая руководит музеем сейчас, останется работать в сфере культуры.

Кроме того, в музее сменится управленческая модель. Руководитель будет совмещать административные и художественные задачи. По мнению руководства, именно эта модель поможет более эффективно управлять музеем и воплощать в жизнь художественную стратегию "PERMM"

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на Дне Рождения реки выступят люди реки. В амфитеатре на набережной Камы пройдет необычное мероприятие - День рождение реки. Звуковое пространство Камы будут создавать «Люди реки». Ощутить себя частью племени можно будет 8 сентября с 13:00 до 23:00.

ИСТОЧНИК KP.RU