В Прикамье полиция вывела из леса 78-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 09:54 2019-08-30T09:54:26+03:00

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Родственники 78-летней пенсионерки обратились в полицию с заявлением о пропаже. Они всей семьей отправились за грибами в, казалось бы, знакомый лес, но спустя некоторое время дочь, сын и его жена заметили, что пенсионерка пропала. Самостоятельные поиски ничего не дали. Женщина ушла слишком далеко. К поискам подключились сотрудники полиции.

Утром полицейские услышали слабый голос и хрип. Двигаясь на звук, они увидели обессиленную пенсионерку. Женщину вывели из леса и оказали необходимую помощь.

Пенсионерка рассказала, что вышла на знакомую тропинку, но заблудилась. С наступлением ночи, чтобы не уйти еще дальше, остановилась под елью, а утром продолжила искать дорогу. Наконец, она услышала приближающийся звук сирены, а за ним увидела спешащих ей на помощь сотрудников полиции.

- Спасибо за то, что проявили неравнодушие, поблагодарила стражей порядка пенсионерка.

ИСТОЧНИК KP.RU