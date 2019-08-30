2019-08-30T09:42:37+03:00
Общество

В Пермском крае обнаружили 218 поддельных купюр с начала года

Общая сумма подделок почти миллион рублей
Лилия Абибулаева
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--Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В Прикамье за текущий год выявили 218 фальшивых купюр. Издание «Business Class» сообщает, что 192 банкноты номиналом 5 тысяч рублей и 18 – номиналом 1 тысяч рублей на общую сумму 992,5 тысяч рублей. Кроме того, с начала года выявлено 7 фальшивых купюр номиналом 2 тысяч рублей.

Кроме того, в Прикамье выявили три поддельные купюры номиналом в 100 долларов США. Также из оборота изъяты 1 фальшивка номиналом 50 евро и две купюры в 100 евро.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми задержали фальшивомонетчика. В Перми молодой человек пытался расплатиться с продавцами в магазине фальшивой пятитысячной купюрой. Сотрудники магазина быстро заметили подделку. Накануне сотрудники полиции проинструктировали продавцов этого магазина, рассказали, как отличать подделку и что делать при обнаружении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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