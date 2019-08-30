2019-08-30T09:24:12+03:00
Происшествия

«Ушли на пляж». В Крыму при странных обстоятельствах пропали два брата из Пермского края

10-летнего мальчика и его брата разыскивают уже пять дней
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: пресс-служба МВД по республике Крым.Фото: пресс-служба МВД по республике Крым.
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Сотрудники полиции Крыма объявили в розыск двух братьев – уроженцев Пермского края. Одному из них – 10 лет, второму 18. Ребят разыскивают уже пять дней.

- Устанавливается местонахождение без вести пропавшего несовершеннолетнего Кушнаренко Матвея и его брата Михеева Дениса Сергеевича, которые 25 августа ушли из дома на пляж в поселке Кореиз города Ялты и до настоящего времени не сообщают о своем местонахождении, - говорится в сообщении пресс-службы МВД по республике Крым.

Приметы Кушнаренко Матвея: на вид 10, рост 120 см, худощавого телосложения, лицо овальное, губы средние, волосы светлого цвета. Был одет: футболка черного цвета, шорты синего цвета, сандалии серого цвета.

Приметы Михеева Дениса: рост 170 см, на вид 18-19 лет, худощавого телосложения, волос светлого цвета. Одет был в пайту черного цвета, шорты темного цвета, кроссовки черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавших братьев просят незамедлительно сообщить в Управление уголовного розыска МВД по Республике Крым по телефону: (3652) 667-588.

ИСТОЧНИК KP.RU

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