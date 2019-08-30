2019-08-30T08:51:16+03:00
Общество

В Прикамье на модернизацию 3 библиотек выделят 20 миллионов рублей

Две библиотеки получат по пять миллионов, а третья - 10
Лилия Абибулаева
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Фото: Правительство ПрикамьяФото: Правительство Прикамья
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Стали известны победители конкурса на создание модельных библиотек в 2020 году. Три библиотеки из Пермского края вошли в список победителей. Это библиотека № 14 им. М.Ю. Лермонтова в Перми, Центральная детская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова в Красновишерске и Лысьвенская центральная библиотека. Первые две получат по 5 миллионов рублей, третья – миллионов рублей. Всего от Пермского края на конкурс «Модельные библиотеки» в этом году заявлялось семь библиотек.

Согласно проекту, новые библиотеки должны стать современными интеллектуальными и образовательными центрами, сочетающие красивый дизайн, комфортное пространство, доступ к новейшим информационным технологиям и компьютерному оборудованию

Первые библиотеки нового поколения появятся уже в этом году, две из них – в Перми. В ноябре-декабре откроются обновленные библиотеки № 1 им. Л.Н. Толстого и № 8 им. Н.А. Островского, которые ранее получили федеральную субсидию в размере 10 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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