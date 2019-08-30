Разработка гимна Перми обойдется в 919 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:41 2019-08-30T08:41:32+03:00

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В Перми состоялось заседание городской думы. Депутаты обсудили проведение конкурса на написание текста и музыки гимна города.

Конкурс будет проводиться в два этапа. Первый этап посвящен написанию текста гимна, второй - написанию музыки. На проведение конкурса выделят 919 тысяч рублей. За первый и второй этап участник конкурса получит 300 тысяч рублей, победитель – специальную премию.

Начальник департамента культуры и молодежной политики администрации города Елена Неганова подчеркнула, что гимн должен отражать историческую значимость города, связь поколений, культурные традиции.

- Проанализировав опыт других городов, мы взяли максимально высокую планку в проведении конкурса. Также мы расписали порядок награждения победителей и участников. Ведется активная работа и это видно. В наш адрес уже поступает большое количество текстов, отклик есть и это хорошо! Возможно, мы даже выпустим сборник стихов, чтобы отметить всех тех, кто откликнулся», – прокомментировал председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин

ИСТОЧНИК KP.RU