2019-08-30T08:19:45+03:00
Дом. Семья

«Ее любимый хозяин умер». Волонтеры ищут дом кошке, которая от горя целыми днями сидит в углу клетки и почти не ест

Мурке из Перми 8 лет, и она очень хочет обрести новый дом
Елена КОНОВА
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Мурка. Фото из группы приюта "Матроскин"Мурка. Фото из группы приюта "Матроскин"
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Недавно в пермский приют "Матроскин" попала 8-летняя серенькая кошка Мурка. Ее хозяин умер, и бедняга осталась без дома.

- Мы еще никогда не видели такой тоски, такого отчаянья, - рассказывают волонтеры. - Нет кошки более преданной, чем Мурка. Эта маленькая пухлощекая кошечка с изумительными глазками целый день сидит, отвернувшись в угол клетки, и не шевелится, а кушать может только из рук.

Все 8 лет Мурка жила в любви, ласке и заботе, а теперь, в преклонном возрасте, сидит в клетке приюта. Но волонтеры не могут заменить настоящего хозяина, поэтому Мурке срочно ищут новый дом.

- Мурка очень тактичная, вежливая и добрая кошечка, ходит в лоток, стерилизована, с ней никаких проблем, - рассказывают в приюте. - Мурка сможет подружиться с детьми и другими животными.

Если вы хотите забрать Мурку, звоните волонтеру Владе по телефону +7 (902) 805 27 21.

ИСТОЧНИК KP.RU

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