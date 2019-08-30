2019-08-30T08:06:43+03:00
Общество

В Перми на Дне Рождения реки выступят люди реки

Фестиваль пройдет 8 сентября
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В амфитеатре на набережной Камы пройдет необычное мероприятие - День рождение реки. Звуковое пространство Камы будут создавать «Люди реки». Ощутить себя частью племени можно будет 8 сентября с 13:00 до 23:00.

Деликатное и уважительное отношение к пространству Камы – это ключевое послание, вокруг которого строилась концепция музыкальной программы «Люди реки», в рамках фестиваля «День рождения реки».

- «Люди реки» – участники фестиваля KAMWA разных лет, знакомые с особенностями местных жителей и пермского ландшафта. Среди них – Buda Love из Екатеринбурга, VEiiLa и Алексей Zубкерман из Санкт-Петербурга, Андрей Виноградов и Треугольный сон из Москвы, Рага Кама с участием Александра Желнина и Дмитрия Кобелева, Delta Omega, Ritmofonic и Live set Mythology от Эдуарда Андриянова из Перми, - сообщают в пресс-службе администрации Перми.

Гвоздем программы станет сет от YarGa sound system – самобытного проекта из Петрозаводска, который привезет в Пермь не только песни русского севера, уложенные в современный электронный звук, но и уникальный инструмент ЛодкАструн – в буквальном смысле лодка, снаряженная струнами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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