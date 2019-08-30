2019-08-30T07:34:37+03:00
Общество

В Перми наносят новую дорожную разметку

Также устанавливают новые светофоры
Лилия Абибулаева
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Фото: администрация ПермиФото: администрация Перми
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К началу нового учебного года на дорогах Перми начали обновлять дорожную разметку. Для безопасности пешеходов часть разметки нанесли краской и около 64 тысяч квадратных метров термопластиком. Разметку из термопластика нанесли в центральных районах Перми, также на въездных/выездных магистралях на улицах Старцева, Чкалова, Ива, шоссе Космонавтов, бульваре Гагарина и других.

В администрации Перми отметили, что во все виды разметки добавили специальные микро-стеклошарики, которые отражают свет автомобильных фар и уличного освещения для лучшей видимости в темное время суток.

Кроме того, планируют установить 15 светофоров с устройством звукового и голосового сопровождения. Звуковыми и голосовыми устройствами в первую очередь оснащаются светофоры, находящиеся около социальных учреждений. Светофоры такого вида уже установлены на перекрестках улицы 1905 года и площади Восстания, 1905 года и Соликамской, Макаренко и Тургенева, Макаренко и Уинской, Макаренко и Крупской, Ленина и 25 Октября, проспекте Декабристов и Советской Армии, Папанинцев и Боровой. До конца года объекты появятся на перекрестках улиц Петропавловской и Куйбышева, Екатерининской и Попова, Докучаева и Низовском проезде, Докучаева и Горном проезде, Докучаева и ООТ «Пролетарский», Мира и Советской Армии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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