Жителя Прикамья наказали за содержание наркопритона

СЕГОДНЯ 07:08 2019-08-30T07:08:00+03:00

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В Пермском крае местный житель в течение двух месяцев предоставлял квартиру, в которой жил, своей знакомой для приготовления и потребления наркотиков.

Сотрудники полиции выяснили, что житель Чернушки знал о пагубной привычке своей подруги. По версии полиции, злоумышленник пускал женщину, как минимум 5 раз.

Чернушинский районный суд приговорил мужчину к 9 месяцам исправительных работ с удержание 10% из заработной платы.

Женщину, которая пользовалась квартирой злоумышленника, приговорили к административной ответственности.

Напомним, ранее мы писали о том, что жителя Прикамья предстанет перед судом за выращивание наркотиков. На след парня оперативники вышли еще в апреле 2019 года. При обыске у молодого человека нашли стеклянные банки с марихуаной общей массой 45 граммов, стебли конопли - 15 граммов.

ИСТОЧНИК KP.RU