В Прикамье осудят сотрудников ЖКХ за травмировние 10-летней девочки

СЕГОДНЯ 06:46 2019-08-30T06:46:02+03:00

По их вине на школьницу упала глыба льда

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В марте 2019 года в поселке Звездный на 10-летнюю девочку упала глыба льда с крыши 5-этажного дома. Следствие выяснило, что дом находился в ведомстве МУП ЖКХ «Гарант». Организация должна была своевременно очистить крышу от наледи, но не сделала этого.

В отношении директора и техника предприятия возбудили уголовное дело. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следователей, по их вине пострадала девочка.

В данный момент жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Школьнице вовремя оказали медицинскую помощь.

Оба обвиняемых на время следствия были заключены под стражу. Директор признал свою вину, а техник считает себя невиновной и отказывается возмещать материальный ущерб.

Через некоторое время они предстанут перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU