2019-08-30T06:46:02+03:00
Происшествия

В Прикамье осудят сотрудников ЖКХ за травмировние 10-летней девочки

По их вине на школьницу упала глыба льда
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В марте 2019 года в поселке Звездный на 10-летнюю девочку упала глыба льда с крыши 5-этажного дома. Следствие выяснило, что дом находился в ведомстве МУП ЖКХ «Гарант». Организация должна была своевременно очистить крышу от наледи, но не сделала этого.

В отношении директора и техника предприятия возбудили уголовное дело. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следователей, по их вине пострадала девочка.

В данный момент жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Школьнице вовремя оказали медицинскую помощь.

Оба обвиняемых на время следствия были заключены под стражу. Директор признал свою вину, а техник считает себя невиновной и отказывается возмещать материальный ущерб.

Через некоторое время они предстанут перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми автобус сбил 47-летнюю женщину
ВТБ запустил виртуального помощника в мобильном приложении
Пермские коммерческие потребители задолжали за тепло более 50 млн рублей
В Перми изменится движение автобуса №60
«musicAeterna» прокомментировали скандал вокруг «Дягилевского фестиваля»
Партнерство частных и государственных банков - взаимовыгодно
Житель Кизела сломал престарелой матери челюсть и ключицу
Работники нефтегазовой отрасли отмечают профессиональный праздник
"Это ужас какой-то". В Перми скорбят по погибшему 23-летнему парню, которого искали 10 дней
Пермский музей современного искусства возглавит Наиля Аллахвердиева
В Перми пройдет телефонная линия, посвященная началу учебного года
В Прикамье полиция вывела из леса 78-летнюю пенсионерку
В Пермском крае обнаружили 218 поддельных купюр с начала года
«Ушли на пляж». В Крыму при странных обстоятельствах пропали два брата из Пермского края
«Плакал на весь подъезд и звал маму». Родители закрыли в квартире 5-летнего малыша и ушли на работу
В детском лагере Прикамья подросток изувечил 12-летнего мальчика
В Прикамье на модернизацию 3 библиотек выделят 20 миллионов рублей
«Нас искусала почти вся стая». В Перми на школьника и его сестру набросились бродячие собаки
Разработка гимна Перми обойдется в 919 тысяч рублей
«Ее любимый хозяин умер». Волонтеры ищут дом кошке, которая от горя целыми днями сидит в углу клетки и почти не ест
В Перми на Дне Рождения реки выступят люди реки
На трассе в Прикамье столкнулись два большегруза
В Перми наносят новую дорожную разметку
Жителя Прикамья наказали за содержание наркопритона
В Перми поиски 23-летнего парня с татуировкой совы закончились трагедией