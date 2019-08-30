В Перми поиски 23-летнего парня с татуировкой совы закончились трагедией

СЕГОДНЯ 06:25 2019-08-30T09:06:59+03:00

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В Перми нашли погибшим Николая Л. Последний раз молодого человека видели 18 августа. Николай вышел из дома и с тех пор его местоположение было неизвестно.

Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой сообщили, что спустя двенадцать дней его нашли погибшим.

- Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким. Просьба снять репосты!» - написали поисковики.

Напомним, ранее мы писали о том, что в коммунальной квартире в Перми нашли тело убитой женщины. В Кировском районе Перми в коммунальной квартире обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержали соседа погибшей.Следователи установили, что 25 августа задержанный и его соседка поругались. В ходе ссоры 29-летний мужчина нанес женщине удар ножом в грудь. От полученной травмы она скончалась.В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю отметили, что и задержанный, и его соседка были пьяны.

ИСТОЧНИК KP.RU