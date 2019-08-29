Пермский политех занял 15 место среди лучших технических вузов России

29 Авг. 20:32 2019-08-29T20:32:59+03:00

Всего в рейтинге университетов было 695 вузов

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Пермский национальный исследовательский политехнический университет признан одним из самых лучших в стране. ООО «УниверЭксперт – Академический критик» опубликовало рейтинг вузов России «Национальное признание». Как рассказали в пресс-службе Министерства образования, наш политех занял 15-е место среди технических вузов страны в категории «Лучшие вузы».

- В общем рейтинге российских университетов участвовало 695 высших учебных заведений, - сообщили в ведомстве. - Эксперты оценивали вузы по разным критериям: например по профессорско-преподавательскому составу. Также универсальным критерием качества являлось признание научных, инновационных и научно-практических достижений вуза.

В пресс-службе Министерства заметили, что всего в рейтинге было четыре категории: «Лучшие вузы», «Вузы выше среднего», «Вузы ниже среднего» и «Слабые вузы». В общем рейтинге ПНИПУ занял 44-е место.

ИСТОЧНИК KP.RU