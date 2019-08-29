2019-08-29T14:37:19+03:00
Общество

МЧС предупреждает: В Прикамье ожидаются заморозки

Температура воздуха опустится до - 2 градусов
Лилия Абибулаева
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--Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Неблагоприятные погодные условие - не редкость в Пермском крае летом 2019. По прогнозам синоптиков, это самое дождливое лето за всю историю. А в пятницу, 30 августа, на территории Пермского края ожидаются заморозки. В ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают, что температура воздуха упадет до -2 градусов.

Также ожидаются дожди, грозы и сильный ветер.

Погода в этом году удивляет не только простых жителей, но и синоптиков. Специалисты измеряют количество осадков и сопоставляют с данными последних лет. При норме за весь сезон в 227 мм осадков только в августе 2019 года в Перми выпало 222 мм. Более того, показатели 2019 года побили ранее установленный рекорд чуть ли не в два раза. За три месяца 2019 года в Пермском крае выпало 427 мм. В прошлый раз нечто подобное было в 2015 году. Тогда выпало 423 мм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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