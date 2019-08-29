В Прикамье отопительному сезону готово 83 % многоквартирных домов

СЕГОДНЯ 14:28 2019-08-29T14:28:06+03:00

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В Пермском крае уже 83 % многоквартирных домов готовы к отопительному сезону. Но предстоит подготовить еще 27 тысяч домов, а также 5 тысяч объектов социальной инфраструктуры, котельные и коммунальные сети.

-В этом году на эти цели направляется порядка 1,8 млрд рублей из всех источников. Это на 17% больше, чем в прошлом году, – отметил губернатор Пермского края Максим Решетников.

Также в администрации губернатора заметили, что из-за комплексной программы по модернизации системы теплоснабжения качество коммунальных услуг для 400 тысяч жителей края заметно повысится. На эти цели на ближайшие три года предусмотрено 1,5 млрд рублей.

- По итогам анализа подготовки домов к осенне-зимнему периоду прогнозируется 95% готовности многоэтажек, - добавили в пресс-службе. - Неполная готовность обусловлена тем, что в некоторых муниципалитетах есть дома, где собственниками не выбрана управляющая компания.

ИСТОЧНИК KP.RU