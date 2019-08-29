Стало известно о судьбе пропавшей в Прикамье девушки-бармена

СЕГОДНЯ 13:39 2019-08-29T13:39:43+03:00

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В Прикамье найдена живой пропавшая 26 августа Алена М. Жительница Березников пропала при странных обстоятельствах.

Напомним, девушка днем ушла из дома и сказала молодому человеку, что пойдет к маме. Через три часа ее друг решил позвонить Алене, но телефон уже был отключен. Юноша забеспокоился. Домой в тот день девушка так и не пришла, к родственникам и друзьям не ходила. Алена работает барменом, но и на месте службы ее не было.

- Раньше она никогда не пропадала. В последнее время вела Алена себя нормально, обычно, - рассказывал молодой человек. - Не понимаю, куда она могла пропасть. Мама Алены живет буквально через дорогу от нашего дома.

Близкие написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры. Они постили в социальных сетях информацию о пропавшей девушке, рассказывали, в какой она была одежде и как выглядела.

- Мама сообщила нам, что Алена нашлась, - сообщили "Комсомольской правде" волонтеры поискового отряда.

ИСТОЧНИК KP.RU