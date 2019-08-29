"Возьмите монетку на проезд": на остановках появились объявления в память об умершей девочке

СЕГОДНЯ 13:00 2019-08-29T13:00:47+03:00

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Соня Рыбина - 10-летняя девочка, которая умерла от рака в январе 2019 года. У Сони была мечта развесить на остановках объявления, где вместо телефонных номеров будут монетки, чтобы помочь тем, кому не хватает на проезд, добраться до дома. Девочка хотела, чтобы мир стал чуточку добрее.

В марте 2019 года петербургский фонд «Надежда детям» запустил флешмоб #мечтасонирыбиной. К нему присоединились уже 49 городов. Вот и в Перми появились «объявления добра». Взять монетку на проезд можно на остановке «Роща» и «Стахановская» в Индустриальном районе.

Напомним, ранее мы писали о том, что умер пермяк, который вел блог о борьбе с раком в соцсетях. 27 августа остановилось сердце 48-летнего пермяка Дмитрия Гимадеева. Успешный менеджер полгода боролся с неизлечимым заболеванием, но коварная болезнь взяла верх.

ИСТОЧНИК KP.RU