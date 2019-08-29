ПЗСП меняет подход к проектированию и отделке своих домов

СЕГОДНЯ 12:47 2019-08-29T12:47:33+03:00

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На сегодняшний день в Перми в работе у группы компаний ПЗСП находится несколько домов: ул. Менжинского, 13, ул. 5-я Каховская, 8в, ул. Иньвенская, 19. Объект по ул. Костычева, 32 возводит дочерняя организация ООО «Спецстрой Костычева, 32».

Чтобы соответствовать веяниям сегодняшнего дня группа компаний ПЗСП изменила типовые решения своих домов и отделки квартир. Так в домах по ул. Иньвенская, 19, 5-я Каховская, 8в, ул. Костычева, 32 предусмотрены входы в подъезд с уровня земли и просторные парадные. Будущих жителей домов по Костычева и Каховской безусловно порадует новая дизайнерская отделка холлов. Также в доме по ул. 5-я Каховская, 8в ПЗСП применил новые подходы к благоустройству придомовой территории: вместо песчаной смеси в качестве покрытия детских игровых площадок будет использоваться безопасное резиновое покрытие.

Все квартиры от компании сдаются с полной отделкой, поэтому изменения произойдут и внутри квартир. Например, плитка в санузлах домов по ул. Костычева, 32 и 5-я Каховская, 8в будет выполнена по всем стенам, в подарок покупатели квартиры получат зеркало и экран для ванны. Также компания заключила договор с новым поставщиком обоев, что сделает квартиры от ПЗСП более привлекательными.

По данным отдела маркетинга 80% покупателей квартир от ПЗСП не меняют ремонт от застройщика в течение как минимум трех лет после заселения. В компании уверены, что внесенные изменения позволят еще большему числу покупателей квартир экономить время и деньги и отказаться от косметического ремонта в квартирах после заселения.

Отметим, что изменения типовых решений не затронут дом по ул. Менжинского, 13. Объект застройщик сдает уже в конце этого года.

Подробности о наличии в продаже квартир можно уточнить по телефону горячей линии ПЗСП: 8-800-300-7977. Проектная документация доступна на сайте наш.дом.рф. Застройщик АО «ПЗСП» и ООО «Спецстрой Костычева, 32».

ИСТОЧНИК KP.RU