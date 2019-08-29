2019-08-29T12:37:50+03:00
Общество

Группа «#2Маши» выступит на открытии международного марафона

Концерт пройдет в 20:00 на сцене перед «Театром-Театром»
Лилия Абибулаева
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Фото: из группы #2МашиФото: из группы #2Маши
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7 и 8 сентября состоится сразу несколько знаковых для Перми мероприятия: пермский марафон, «День рождения реки» и краевой молодежный форум «Пермский период».

В субботу, 7 сентября, с 9:00 до 20:00 в фойе театра начнут выдавать стартовые пакеты участникам марафона. С 11:00 до 18:00 для спортсменов пройдет развлекательная программа и Pasta Party.

С 17:00 до 19:00 на ринге в центре «ЭКСПО» пройдут соревнования профессиональных спортсменов по рукопашному бою, боевому самбо, кикбоксингу, каратэ киокусинкай.

В 20:00 мероприятия молодежного форума «Пермский период» с территории завода Шпагина переместятся на сцену перед Театром-Театром. Здесь пройдет закрытие форума, выступление музыкальной группы HEAVEN и концерт популярной группы «#2Маши».

На следующий день, 8 сентября, 8:30 в стартово-финишном городке начнется разминка участников. В 9:00 будет дан старт на длинные дистанции – 10 км, 21,1 км и 42,195 км. В 09:20 на дистанции 200 метров свои силы попробуют участники на колясках.

Церемония награждения победителей начнется в 10:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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