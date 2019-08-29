СЕГОДНЯ 12:11 2019-08-29T12:11:18+03:00

Фото: скриншот с видео в ГУ МВД по Пермскому краю

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В Перми молодой человек пытался расплатиться с продавцами в магазине фальшивой пятитысячной купюрой. Сотрудники магазина быстро заметили подделку.

Накануне сотрудники полиции проинструктировали продавцов этого магазина, рассказали, как отличать подделку и что делать при обнаружении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/728843" frameborder="0"></iframe> В Перми задержали фальшивомонетчика.

Продавцы быстро среагировали и позвонили в полицию. Злоумышленника задержали по «горячим следам» и доставили в дежурную часть. Фальшимонетчиком оказался 21-летний местный житель. При личном досмотре у молодого человека нашли 9 купюр номиналом 5 тысяч рублей. Все они были фальшивыми.

Оказалось, что парень не первый раз распространяет подделки. Он причастен еще к 9 подобным случаям. Следователи будут выяснять, где молодой человек взял подделки.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяк готовил к продаже 45 тысяч пачек поддельных сигарет.

ИСТОЧНИК KP.RU