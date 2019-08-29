В Перми задержали фальшивомонетчика
В Перми молодой человек пытался расплатиться с продавцами в магазине фальшивой пятитысячной купюрой. Сотрудники магазина быстро заметили подделку.
Накануне сотрудники полиции проинструктировали продавцов этого магазина, рассказали, как отличать подделку и что делать при обнаружении.
В Перми задержали фальшивомонетчика.
Продавцы быстро среагировали и позвонили в полицию. Злоумышленника задержали по «горячим следам» и доставили в дежурную часть. Фальшимонетчиком оказался 21-летний местный житель. При личном досмотре у молодого человека нашли 9 купюр номиналом 5 тысяч рублей. Все они были фальшивыми.
Оказалось, что парень не первый раз распространяет подделки. Он причастен еще к 9 подобным случаям. Следователи будут выяснять, где молодой человек взял подделки.
Напомним, ранее мы писали о том, что пермяк готовил к продаже 45 тысяч пачек поддельных сигарет.
ИСТОЧНИК KP.RU