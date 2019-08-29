2019-08-29T11:25:24+03:00
Общество

В интернете появилась карта видеокамер на дорогах Прикамья

Она находится на портале «Управляем вместе»
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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На портале «Управляем вместе» разместили карту всех стационарных и передвижных камер фотовидеофиксации на дорогах Пермского края. В Министерстве транспорта по Пермскому краю отметили, что это сделано для удобства водителей при выборе маршрута, обеспечения безопасности на дорогах и повышения дисциплины автомобилистов.

- Цель развития системы фотовидеофиксации не просто фиксировать нарушения и выписывать штрафы. Стоит более серьёзная задача – упреждать возникновение аварийных ситуаций. Статистика показывает, что рост числа камер на автодорогах региона ведёт к снижению количества ДТП в Прикамье: если в 2016 году их произошло почти 3900, то в 2017–2018 годах – менее 3500, – отметили в Минтрансе

На региональных дорогах установлено 151 стационарный комплекс. Еще 11 запущено на федеральных трассах. До конца 2019 года количество таких систем планируется увеличить до 217, а в течение ближайших пяти лет – до 400 и, таким образом, полностью охватить все региональные дороги Прикамья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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