2019-08-29T11:10:14+03:00
Дом. Семья

«Люди, они ведь живые!». В Перми волонтеры спасают котенка, который стал жертвой живодеров

Вряд ли его зрение восстановится до конца
Елена КОНОВА
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Фото из группы "ВКонтакте" "КРАСНОКАМСК (Пермь) ПОМОЩЬ ЖИВОТНЫМ".Фото из группы "ВКонтакте" "КРАСНОКАМСК (Пермь) ПОМОЩЬ ЖИВОТНЫМ".
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- Равнодушие убивает, - пишут волонтеры. - Есть те, кто не может пройти мимо бездомных животных, и те, кто издевается над ними.

Недавно в подъезде нашли котенка. Он стал жертвой живодеров. Что спасло его - неизвестно, потому что котенок получил серьезнейшие травмы. На фотографии, которыми поделились волонтеры в группе, трудно смотреть. Бедное животное зажалось в угол какого-то подъезда, как будто ждет, что над ним снова начнут издеваться.

- Пока сложно что-то прогнозировать, но вряд ли наша девочка будет видеть так, как видят кошки, - пишут волонтеры. - Сейчас ее зрение составляет порядка 20%.

Несмотря на пережитый ужас, девочка очень ласковая. Только подойдешь к ней, она начинает громко мурлыкать. Сейчас волонтеры просят о помощи - котенку необходимо пройти обследование, а затем купить лекарства. О том, чем можно помочь, узнавайте у администраторов группы "ВКонтакте" "КРАСНОКАМСК (Пермь) ПОМОЩЬ ЖИВОТНЫМ".

ИСТОЧНИК KP.RU

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