2019-08-29T11:02:34+03:00
Происшествия

В Перми прохожие спасли женщину на Коммунальном мосту

Она хотела совершить суицид
Лилия Абибулаева
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--Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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В среду, 28 августа, на Коммунальном мосту едва не произошло ЧП. Местные жители заметили у перил моста женщину, которая хотела совершить суицид.

Прохожие вызвали спасателей, полицию и сотрудников «скорой помощи» и продолжили разговаривать с женщиной. Пермячку успокоили и уговорили не совершать ошибку и сойти с моста.

Источник, близкий к ситуации, сообщил, что на мост женщина пришла из-за проблем в семье. Женщину отправили в больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми девушка упала с Коммунального моста в реку. Вечером 1 июня с Коммунального моста упала девушка. На место происшествия выезжали спасатели, сотрудники полиции и медики "скорой помощи". Спасатели на лодках обследовали реку, но девушку найти не удалось. Личность пермячки устанавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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