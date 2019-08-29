СЕГОДНЯ 10:28 2019-08-29T10:28:55+03:00

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В Ленинском районе Перми произошло ДТП. По пути на работу пермяки заметили в кювете перевернутую иномарку. Последствия аварии пермяки засняли на видео. Пользователи социальных сетей удивляются, как легковушка оказалась там.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/728811" frameborder="0"></iframe> В Перми машина перелетела через ограждения тротуара и вылетела в кювет.

В ГИБДД по Перми корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили, что факт аварии зафиксирован. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми водитель «Лады» врезался в забор, в столб и в другую машину. По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ-21074» превысил скорость, врезался в металлический забор частного дома, после врезался в мачту городского электроосвещения, а затем столкнулся со стоящим автомобилем ГАЗ. результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир ВАЗ-21074. Обоих отправили в больницу. Водитель «Лады» находился в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU