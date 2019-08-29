Следователи проводят проверку по факту оставления младенца в беби-боксе в Перми
Сотрудники следственного комитета в Индустриальном районе проводят проверку по факту обнаружения в бэби-боксе младенца. Новорожденную девочку обнаружили 25 августа.
Малышка была завернута в две пеленки. Сейчас ребенок проходит медицинское обследования, а органы опеки готовят документы по устройству девочки в новую семью.
Следователи проведут проверку и примут решение.
Девочку назвали Цветланой. Имя выбирали по святцам. Это славянское православное имя, образовано оно от глагола «цвести».
Напомним, ранее мы писали о том, что следователи проводят проверку по факту схода вагонов на перегоне в Прикамье. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, локомотивная бригада, работники железной дороги, устанавливается сумма причиненного ущерба, проводится комплекс проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU