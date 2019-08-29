Следователи проводят проверку по факту оставления младенца в беби-боксе в Перми

СЕГОДНЯ 09:53 2019-08-29T10:17:55+03:00

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Сотрудники следственного комитета в Индустриальном районе проводят проверку по факту обнаружения в бэби-боксе младенца. Новорожденную девочку обнаружили 25 августа.

Малышка была завернута в две пеленки. Сейчас ребенок проходит медицинское обследования, а органы опеки готовят документы по устройству девочки в новую семью.

Следователи проведут проверку и примут решение.

Девочку назвали Цветланой. Имя выбирали по святцам. Это славянское православное имя, образовано оно от глагола «цвести».

Напомним, ранее мы писали о том, что следователи проводят проверку по факту схода вагонов на перегоне в Прикамье. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, локомотивная бригада, работники железной дороги, устанавливается сумма причиненного ущерба, проводится комплекс проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU