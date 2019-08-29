2019-08-29T10:15:47+03:00
Общество

Губернатор Прикамья поручил чиновникам усилить работу с социальными сетями

На данный момент всего 10 из 46 территорий работает с соцсетями
Лилия Абибулаева
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Фото: Правительство ПрикамьяФото: Правительство Прикамья
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На заседании Совета глав при Губернаторе Максим Решетников отметил важность работы с обращениями граждан в социальных сетях.

- Призываю вас воспринимать соцсети как современную и удобную площадку для общения с людьми, в том числе и для проверки того, как работают ваши подчинённые, как работает система управления. Это самый быстрый способ понять, как решаются вопросы на местах, как идёт текущая работа», – подчеркнул глава Прикамья.

На данный момент всего 10 из 46 территорий ведет активную работу с социальными сетями. Ведомства дают оперативную обратную связь в течение 24 часов после обращения. В трех муниципалитетах ответы даются, но они формальные. Семь территорий предпочли закрыть возможность оставлять комментарии под своими постами в соцсети «ВКонтакте».

Максим Решетников подчеркнул, что глава каждого региона должен начинать свое утро с просмотра аккаунта. А также отвечать на обращения граждан, не просто формальной «отпиской», а подробно. Кроме того, губернатор дал несколько советов по проведению прямых эфиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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