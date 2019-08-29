В Прикамье парень запер девушку в доме и угрожал поджечь

СЕГОДНЯ 09:29 2019-08-29T09:29:46+03:00

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В отдел полиции Чердыни позвонила испуганная девушка и сообщила, что ее собираются убить. Пострадавшая рассказала, что после ссоры молодой человек затащил девушку в дом, запер ее там, повесив на дверь навесной замок, и облил дверь бензином.

Парень угрожал сжечь девушку живьем. Испугавшись за свою жизнь, потерпевшая сообщила в полицию.

Прибывшие по указанному адресу стражи порядка задержали молодого человека. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяка осудят за расплату банковской картой, которую он нашел на улице. Жительница Перми потеряла банковскую карту. Через личный кабинет в интернет-банке пермячка увидела, что с ее счета списываются деньги. Кто-то расплачивался ее картой за различные покупки.

ИСТОЧНИК KP.RU