В Прикамье парень запер девушку в доме и угрожал поджечь
В отдел полиции Чердыни позвонила испуганная девушка и сообщила, что ее собираются убить. Пострадавшая рассказала, что после ссоры молодой человек затащил девушку в дом, запер ее там, повесив на дверь навесной замок, и облил дверь бензином.
Парень угрожал сжечь девушку живьем. Испугавшись за свою жизнь, потерпевшая сообщила в полицию.
Прибывшие по указанному адресу стражи порядка задержали молодого человека. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, ранее мы писали о том, что пермяка осудят за расплату банковской картой, которую он нашел на улице. Жительница Перми потеряла банковскую карту. Через личный кабинет в интернет-банке пермячка увидела, что с ее счета списываются деньги. Кто-то расплачивался ее картой за различные покупки.
ИСТОЧНИК KP.RU